الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف حقيقة سرقة جثث الموتى من مقابر عزبة الوالدة بحلوان

مقابر عزبة الوالدة
مقابر عزبة الوالدة بحلوان

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن ضبط عصابة لسرقة جثث الموتى بمنطقة مقابر عزبة الوالدة، دائرة قسم شرطة حلوان.

وقال إن ما تم تداوله بهذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا، وإن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام أحد الأشخاص ببيع مدفن خاص بعائلته، وقام بإعداد عربة نصف نقل لنقل عظام الموتى إلى مدفن جديد، فتشاجر معه عدد من حراس المقابر لأخذ مبلغ مالي منه مرضاة لهم بعد قيامه ببيع مدفنه، وهو الأمر الذي رفضه الشخص المشار إليه، فقاموا بالتشاجر معه وادعاء أنه يقوم بسرقة عظام الموتى.

وانتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين صحة ملكية الشخص المشار إليه للمدفن.

 

مصدر أمني حلوان موقع التواصل الاجتماعي ضبط عصابة سرقة جثث الموتى

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وائل لطفي

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