قطر: إجراءات جديدة على سياسة السفر اعتبارًا من 12 يوليو

أعلنت وزارة الصحة القطرية، عن تطبيق إجراءات جديدة لضمان استمرار تسهيل عملية الدخول إلى دولة قطر عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية للمسافرين ممن استكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19) بلقاحات معتمدة لدى وزارة الصحة في دولة قطر اعتبارًا من 12 يوليو الجاري.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، سيتم تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات والتدابير الاحترازية على المواطنين والمقيمين والزوار والتي تم استحداثها بهدف الحصول على تجربة سفر سهلة وآمنة مع الحفاظ على الصحة العامة بالدولة والإجراءات المتخذة سابقًا للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19.

كما سيتعين على المسافرين القادمين إلى دولة قطر من جميع المنافذ، التسجيل الإلكتروني المسبق على موقع /احتراز/ (WWW.EHTERAZ.GOV.QA) وإرفاق جميع المستندات المطلوبة قبل الوصول إلى دولة قطر بمدة لا تقل عن 12 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة القطرية أن الإجراءات الجديدة من شأنها أيضًا تسهيل عملية السفر للمواطنين والمقيمين والزوار ممن استكملوا التطعيم بلقاحات معتمدة لدى وزارة الصحة القطرية عند السفر إلى دولة قطر وذلك من خلال إجراء فحص /PCR/ في مركز صحي معتمد من قبل وزارة الصحة في البلد القادمين منه، على أن تكون الشهادة صالحة لمدة 72 ساعة عند وصولهم إلى دولة قطر، علمًا بأن هذا الإجراء يسري على كافة المواطنين والمقيمين غير المُطعمين.

كما شملت الإجراءات الجديدة قوائم تصنيف لدول القدوم: (خضراء، صفراء، حمراء) وسياسة حجر صحي لكل تصنيف تطبق على المسافرين القادمين لدولة قطر.

وذكر البيان القطري، أنه "يتعين على كافة المسافرين التعرف على الإجراءات التي تم استحداثها عند الدخول إلى الدولة، علمًا بأنه يمكن تغيير هذه الإجراءات دون إشعار مسبق".

كما حث وزارة الصحة القطرية المواطنين والمقيمين المسافرين إلى الخارج خلال فصل الصيف على الاستمرار في توخي الحذر أثناء السفر ومواصلة تطبيق التدابير الاحترازية.