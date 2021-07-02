الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تزايد حالات الغرق.. محافظ أسوان يناشد المواطنين عدم السباحة فى نهر النيل

محافظ أسوان
محافظ أسوان

بعد التزايد الملحوظ لحالات الغرق داخل مجرى نهر النيل بعدد من المناطق، بمحافظة أسوان، ولا سيما في الفترة من نهاية إبريل وحتى الأول من شهر يوليو الجارى، والتي وصلت لـ12 حالة وفاة غرقًا.

ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المواطنين ضرورة الالتزام بعدم السباحة في مياه نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من التعرض لأى أضرار، موضحاً أنه سيتم مخاطبة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لزيادة عدد حمامات السباحة بمختلف مدن ومراكز أسوان نظراً لطبيعة الطقس الحار، ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة رياضة السباحة بها، وهو ما يتوازى مع تكليف مديرية الشباب والرياضة بمواصلة فتح حمامات السباحة أمام الجمهور وتسهيل إجراءات ممارسة هذه الرياضة للجميع، خاصة أنها آمنة ويوجد بها الكوادر المدربة لتدريب وتوجيه الممارسين لها.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، بمرور دوريات متحركة من المسطحات المائية على مدار اليوم لمنع أى شخص من السباحة والعوم داخل مجرى نهر النيل لحمايته من التعرض للغرق.

وأضاف محافظ أسوان أن أبرز الأماكن التي تشهد حالات للغرق والتي تحتاج لمنع السباحة بها منطقة كوبرى مفيض السد العالى، وجزيرة بربر بالبر الغربي، والمنطقة الواقعة أمام مستشفى مطاوع بالكرور، وأيضاً المنطقة الواقعة أمام مزلقان الأعقاب بحرى، بجانب المنطقة المواجهة لكوبري أسوان الملجم، وكذا منطقتا فارس والبيارة وحى السبعين والعتمور بكوم أمبو، وأسفل كوبرى كلابشة، بالإضافة إلى منطقة الحصايا بالرمادى بإدفو.

وفاة أسوان محافظ أسوان حمامات السباحة اللواء أشرف عطية الغرق

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