وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني

التقي وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، قبل قليل، بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وفي مُستهل زيارتهما إلى السودان، عقد شكري‬⁩ ووزير الموارد المائية جلسة مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين للتباحث حول العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إلى الخرطوم وكان في استقبالهما وزيري الخارجية والري السودانيين.

تأتي الزيارة للتباحث حول سُبُل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات ملف سد النهضة، في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.