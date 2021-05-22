السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

طريقة تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

كورونا
كورونا

تصدر رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر، مؤشرات البحث الشهيرة، وذلك مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة من الوباء، وتزايد عدد حالات الوفاة، حيث يلجأ الكثير من المواطنين إلى التسجيل لأخذ تطعيم لقاح كورونا، وذلك من أجل حماية أنفسهم من الوباء المنتشر، الذي يزداد يومًا بعد يوم.

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر  


ويستطيع المواطنين الذين يرغبون في التسجيل للقاح كورونا المستجد، الدخول عبر الرابط التالي “هنا” الذي  خصصته وزارة الصحة والسكان، من أجل الحصول على اللقاح.

 

طريقة حجز تطعيم كورونا على موقع وزارة الصحة

وعند دخول على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الصحة والسكان من أجل حجز لقاح كورونا المستجد، يتم التسجيل والاختيار ما بين تسجيل لقاح فيروس كورونا في مصر، وفي حالة التسجيل لطلب اللقاح، يتم الاختيار ما بين 3 فئات، وهم العاملون في القطاع الطبي، أو أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، أو كبار السن بدون أمراض مزمنة.

وما على المواطن سوى اختيار الفئة التي تنتمي إليها، وبالنسبة للعاملين في القطاع الطبي عليهم إحضار ما يثبت طبيعة العمل، ومن ضمن الأوراق المطلوبة منهم: كارنيه النقابة- بيان حالة وظيفية- خطاب من جهة العمل

 

طرق الحصول على لقاح كورونا

خصصت وزارة الصحة والسكان، عدد من الطرق والوسائل من أجل الحصول على لقاح كورونا المستجد، وهى الموقع الذي خصصته من أجل عملية التسجيل حيث يسجل ما يقرب من خمسة مليون يوميا، كما خصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن رقم 15335 لتسجيل طلبات اللقاح، لمن لا يجيدون التسجيل إلكترونيا، وأتاحت داخل الوحدات الصحية بالقرى والمحافظات والنجوع التسجيل من أجل اللقاح.

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البيانات مطلوبة لتسجيل لقاح فيروس كورونا

ويتطلب الموقع الذي خصص من أجل الحصول على لقاح كورونا، بيانات متعلقة بالمواطن الذي يرغب في تلقى اللقاح، ويتبغي ضرورة إدخالها، والتي تتمثل في التالي: الاسم رباعي كما هو مدون بالبطاقة أو جواز السفر، الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، الوظيفة، المحافظة التي يرغب بالحصول على اللقاح بها.

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تابع رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر  


كما تضم البيانات أيضا: القسم/ المركز الذي يرغب بالحصول على اللقاح بها، وذلك مع بيان الحالة من حيث تقديم الخدمة الطبية من عدمه "بالنسبة للعاملين بالقطاع الطبي".

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