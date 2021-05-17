موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 فلكيًا ورؤية هلال ذو الحجة

يبحث الكثير من المسلمين عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 فلكيًا، خلال هذه الساعات، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، فهناك الكثير من المسلمين من يرغب في الموعد، وذلك من أجل شراء الأضحية، أو الاستعداد لأداء مناسك الحج، وذلك بعد أن قررت المملكة العربية السعودية اعتزامها على فتح باب فريضة الحج هذا العام.



"الدستور" تنشر خلال السطور القادمة ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء موعد عيد الأضحى المبارك، وكذلك موعد رؤية شهر ذو الحجة.



موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 فلكيًا

وفقا لما كشفته الحسابات الفلكية، ومعهد البحوث الفلكي، فإن موعد عيد الأضحى، في مصر هذا العام 2021، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل، الموافق يوم 10 من شهر ذو الحجة، لعام 1442 هجريا، في مختلف الدول العربية والإسلامية، ويعد موعد موحد لارتباطه بشهر ذو الحجة وموسم الحج الذي يعتبر من أركان الإسلام الخمس.

موعد بداية شهر ذو الحجة

ووفقا لما أعلنته الحسابات الفلكية، فإن أول أيام شهر ذو الحجة 1442 هجريا، سيكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل، وأن وقفة عيد الأضحى، أي "وقفة عرفات" لهذا العام ستكون يوم الاثنين الموافق 19 يوليو المقبل.

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة

وقد حدد معهد البحوث الفلكية، أن موعد رؤية هلال ذو الحجة ستكون يوم 29 ذو القعدة 1442هجريا، أي بعد ما يقرب من 55 يوم، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بهذا الأمر مثل دار الإفتاء المصرية، على أن يوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذي القعدة 1442 هجريا.

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نبذة تعريفية عن شهر ذو الحجة

يعد ذُو الحِجَّةِ هو الشهر الثاني عشر من التقويم الهجري، والشهر الثاني من الأشهر الحرم، سُمّي بهذا الاسم نحو عام 412 م في عهد كلاب بن مرة الجد الخامس لرسول الله، وسمي بذلك لأنه يكون فيه موسم الحج.

نبذة تعريفية عن التقويم الهجرى

وبعد معرفة موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 فلكيًا، يعتبر التقويم الهجري، من التقييمات الأساسية التي يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وتم إنشاؤه على يد الخليفة عمر بن الخطاب.