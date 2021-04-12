تأجيل العرض المسرحي «في صحبة الهادي الأمين» إلى عيد الأضحى

كشف الفنان القدير طارق الدسوقي عن تأجيل مسرحية "في صحبة الهادي الأمين"، والتي كان مقررا عرضها خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، لعرضها خلال عيد الأضحى المقبل.وقال الدسوقي إنه تقرر تأجيل عرض الليالي المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" حتى عيد الأضحى المقبل، مضيفا أنه من المقرر تقديم عرض مسرحي آخر خلال النصف الثاني من شهر رمضان، من بطولة محمد الكحلاوي وطارق الدسوقي وأحمد ماهر على مسرح البالون بالعجوزة.يذكر أن الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" يشارك في بطولتها كل من سهير المرشدي، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، سوسن بدر، أحمد ماهر، طارق دسوقي"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي، البطولة الغنائية للمطربين مروة ناجي، مي فاروق، هدى عمار، وائل الفشنى، مع كوكبة آخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول."في صحبة الهادي الأمين"، إشراف الدكتور أشرف زكي، إخراج جمال عبد الحميد، تأليف وأشعار مصطفى عياد، ألحان صلاح الشرنوبي، مخرج منفذ أمل أسعد، ديكور محمود سامي، أغاني صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، مدير الإنتاج أمل حبيب.