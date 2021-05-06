الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

موعد صلاة عيد الفطر ٢٠٢١ في جميع محافظات مصر

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

تزايدت معدلات البحث عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في مصر خلال الأيام الجارية بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم 1442 وإعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي المصرية أن موعد عيد الفطر فلكيا سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو، على أن تكون عدة شهر رمضان 30 يومًا.

 

موعد عيد الفطر 2021 

 

وأعلنت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، أن موعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442، الموافق 11 مايو 2021 للتعرف على موعد عيد الفطر 1442-2021، حيث سيتم إعلان يوم الأربعاء 12 مايو، أول أيام عيد الفطر في حالة ثبوت رؤية الهلال، وإذا تعذرت رؤيته سيكون يوم الخميس هو أول أيام العيد هذا العام ويوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان.

 

ويتم تحديد موعد عيد الفطر 2021 وبداية الشهور الهجرية في كل بلد على حدة بعد استطلاع رؤية الهلال بها، ما يثير الخلاف في بعض الدول كأن تبدأ الصيام عن الأخرى أو تحتفل بعيد الفطر قبل أخرى، فيما تجتمع الدول مرة أخرى على موعد عيد الأضحى لأداء شعائر حج بيت الله الحرام والوقوف بجبل عرفة.

 

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مصر 

 

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، عن موعد غرة شهر شوال فلكيا، ليكون يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك )، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

txt

إندونيسيا تبدأ حظرا على الانتقالات مع قرب حلول عيد الفطر

txt

تفاصيل موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021.. وأسعار مخبوزات العيد

txt

«الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر: التكبيرات 7 دقائق

 

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظات مصر

 

 فيما حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية كما يلي:-

القاهرة 5:28

الجيزة 5:28

الإسكندرية 5:31

بورسعيد 5:21

السويس 5:23

العريش 5:16

الطور 5:22

سانت كاترين 5:20

طابا 5:14

شرم الشيخ 5:20

دمنهور 5:29

طنطا 5:27

المنصورة 5:25

الزقازيق 5:26

بنها 5:27

شبين الكوم 5:28

كفر الشيخ 5:27

الفيوم 5:31

بنى سويف 5:30

المنيا 5:33

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:40

مرسى مطروح 5:41

الغردقة 5:23

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:22

دمياط 5:23

السلوم 5:49

نويبع 5:16

حلايب 5:20

شلاتين 5:22

موعد صلاة عيد الفطر موعد عيد الفطر 2021 موعد صلاة عيد الفطر 2021 صلاة عيد الفطر دار الافتاء المصرية موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مصر

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

أكبر دراسة واقعية حتى الآن: لقاح «فايزر- بايونتيك» يحمي بنسبة 95% من كورونا

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

بيان عاجل من «الخارجية» بشأن المشاورات بين مصر وتركيا

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

اندلاع حريق هائل بموقف أحمد حلمي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟