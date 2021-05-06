موعد صلاة عيد الفطر ٢٠٢١ في جميع محافظات مصر

تزايدت معدلات البحث عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في مصر خلال الأيام الجارية بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم 1442 وإعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي المصرية أن موعد عيد الفطر فلكيا سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو، على أن تكون عدة شهر رمضان 30 يومًا.

موعد عيد الفطر 2021

وأعلنت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، أن موعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442، الموافق 11 مايو 2021 للتعرف على موعد عيد الفطر 1442-2021، حيث سيتم إعلان يوم الأربعاء 12 مايو، أول أيام عيد الفطر في حالة ثبوت رؤية الهلال، وإذا تعذرت رؤيته سيكون يوم الخميس هو أول أيام العيد هذا العام ويوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان.

ويتم تحديد موعد عيد الفطر 2021 وبداية الشهور الهجرية في كل بلد على حدة بعد استطلاع رؤية الهلال بها، ما يثير الخلاف في بعض الدول كأن تبدأ الصيام عن الأخرى أو تحتفل بعيد الفطر قبل أخرى، فيما تجتمع الدول مرة أخرى على موعد عيد الأضحى لأداء شعائر حج بيت الله الحرام والوقوف بجبل عرفة.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مصر

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، عن موعد غرة شهر شوال فلكيا، ليكون يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك )، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظات مصر

فيما حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية كما يلي:-

القاهرة 5:28

الجيزة 5:28

الإسكندرية 5:31

بورسعيد 5:21

السويس 5:23

العريش 5:16

الطور 5:22

سانت كاترين 5:20

طابا 5:14

شرم الشيخ 5:20

دمنهور 5:29

طنطا 5:27

المنصورة 5:25

الزقازيق 5:26

بنها 5:27

شبين الكوم 5:28

كفر الشيخ 5:27

الفيوم 5:31

بنى سويف 5:30

المنيا 5:33

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:40

مرسى مطروح 5:41

الغردقة 5:23

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:22

دمياط 5:23

السلوم 5:49

نويبع 5:16

حلايب 5:20

شلاتين 5:22