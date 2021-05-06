البرازيل تسجل 73295 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2811 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، تسجيل 73295 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية و2811 وفاة بـ«كوفيد-1».

وسجلت البرازيل في المجمل ما يقرب من 15 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 414399 وفاة، طبقًا لبيانات وزارة الصحة.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 154.4 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.19 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 154 مليونًا و 367 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 91 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ثلاثة ملايين و 228 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و194 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.