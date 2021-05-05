ما حكم إحياء ليلة عيد الفطر؟.. دار الإفتاء تُجيب

حكم إحياء ليلة عيد الفطر، من الأسئلة الشائعة التي تحظى باهتمام كبير من جانب المسلمين الآن عبر المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع قرب موعد العيد الذي من المقرر أن يكون الأسبوع المقبل وفقا للحسابات الفلكية، فهناك الكثير من الناس ترغب في إحياء ليلة العيد بالذكر والعبادة والتسبيح والصلاة.

حكم إحياء ليلة عيد الفطر

ومن جانبها، تقوم دار الإفتاء بالرد على جميع الأسئلة الواردة في ذهن المسلمين، والتي تشغل بال المواطنين في أمور دينهم وحياتهم اليومية في العبادات والمعاملات، الحياتية.

"الدستور" تنشر رأي دار الإفتاء حول حكم إحياء ليلة عيد الفطر وتوقيته.

قالت دار الإفتاء، في ردها على هذه الفتوى، إنه يسن إحياء ليلة العيد بالعبادة من ذكر أو صلاة أو غير ذلك من العبادات، لا سيما صلاة التسابيح لفضلها.

واستدلت الدار بحديث: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ»، والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا، وقيل الكفر، وقيل الفزع يوم القيامة، ويحصل الإحياء بمعظم الليل كالمبيت بمنى، وقيل بساعة منه، وعن ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما-: ״بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة، والدعاء فيهما״.

حكم تكبير العيد

وأضافت الدار، التكبير في العيدين سُنَّة عند جمهور الفقهاء، قال الله تعالى بعد آيات الصيام: {وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ}، وحُمِل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر، وقال سبحانه في آيات الحج: {وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖ}، وقال أيضًا: {لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ}، وقال تعالى: {كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ}، وحُمِل الذكر والتكبير في الآيات السابقة على ما يكون في عيد الأضحى.

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وقت تكبير صلاة العيد

وبعد حكم إحياء ليلة عيد الفطر، أشارت الدار إلى أنه يُندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارا لشعار العيد، والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصلِّ مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين.