رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أبريل 2021 الموافق 01 رمضان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النائب العام يأمر بإحالة 10 متهمين لمحكمة الجنايات الاقتصادية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:15 م
حمادة الصاوي
حمادة الصاوي
حسام محفوظ
طباعة
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة 10 متهمين منهم 6 محبوسين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من توجيههم الدعوة إلى المواطنين بأشخاصهم وعن طريق شبكة المعلومات الدولية لجمع أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها في أنشطة شركتي «مجموعة X-first للتجارة العامة والبرمجيات» و«X للصناعات والاستثمارات»، حال كون الشركتين غير مقيدتين بسجلات «الهيئة العامة للرقابة المالية» لمباشرة هذا النشاط، وتلقيهم لذلك أموالًا من المواطنين بلغت جملتها ستّة وستين مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة جنيهات مصرية، وألفًا وستمائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا؛ لتوظيفها في أنشطة الشركتين وإصدار عملات مشفرة ونقود إلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة للمجني عليهم، فضلًا عن إصدارهم نقودًا إلكترونية (BIT COINS) وعملات مشفرة (X-Coins) واتجارهم فيها وترويجهم لها، وإنشائهم وتشغيلهم منصات لتداولها ومباشرة الأنشطة المتعلقة بها بدون ترخيص، وكذا تشغيلهم وتقديمهم من خلال الشركتين المشار إليهما نظامَ وخدمة الدفعِ الإلكترونيِّ المسماة (XFirst) لتقديم خدمات الدفع من خلالها داخل الجمهورية دون ترخيص، وإنشاؤهم وإدارتهم واستخدامهم مواقعَ إلكترونية غير مرخص بها وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.

وأقامت نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام، الدليل قِبَل المتهمين من شهادة تسعة وأربعين شاهدًا، وإقرارات 4 متهمين في التحقيقات، وما ثبت بتقارير «هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» بشأن فحص المواقع والحسابات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وما ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام بشأن فحص مقاطع مصورة للمتهمين تُثبت إدانتهم، وما ثبت من إفادات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، وما تبين للنيابة العامة من فحص إيصالات إيداعات وتحويلات بنكية مقدمة من المجني عليهم، وفحص أجهزة إلكترونية بحوزة بعض المتهمين.

موضوعات متعلقة

انهيار منزل من 4 طوابق في دمنهور

الرئيس السيسي يهنئ المصريين بشهر رمضان الكريم

شكرى: نرفض الإجراءات الأحادية فى أزمة سد النهضة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم


الصور

image description

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

image description

بـ"الزينة والفانوس".. المصريون يستقبلون شهر الخير بشبرا

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين| مواعيد قبض المرتبات

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

كبير الأطباء الكنديين: البلاد تقترب من ذروة موجة كورونا الحالية

أيام زمان

«كرهت رمضان بسبب زوجة أبي».. فنانات يتحدثن عن طفولتهن في رمضان

«أزمات إنتاجية».. كواليس خلافات نجوم فيلم «السادات»

«سمع كلامي وتخلى عن النجم الأوحد».. كواليس هجوم سعيد صالح على عادل إمام

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حسين أبو ركبة
ماجد حبته
زئير إيران.. وصريرها!
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
المزيد

الثقافة

«رستم رضا».. قصة الخادم الذي صاحب بونابرت من مصر إلى فرنسا

هكذا روى المؤرخون تاريخًا خرافيًا لمصر

اختتام فعاليات الملتقى الأول للقصة القصيرة في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح

وجدي الكومي ممثلا لمصر في «الدائرة.. السطح.. الشمس» لكتّاب «المتوسط»