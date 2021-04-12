براتب 2000 جنيه.. فرص عمل بإحدى شركات الزجاج بالمنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الصناعات الزجاجية بالمنوفية، وذلك براتب يصل إلى 2000 جنيه.تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 15 فني جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي ولديه خبرة من 3 من 5 سنوات، وذلك من الجنسين.كما تحتاج الشركة 30 مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يكون لديه رخصة قيادة وخبرة 3 سنوات، وألا يزيد عمره عن 35 سنة كما طلب الشركة 20 عامل إنتاج، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 25 سنة، وذلك براتب 1800 جنيه.وتحتاج الشركة 5 سائق، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 30 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب 2000 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01000166153، أو التوجه لمقر الشركة في شارع الجيش، قويسنا، المنوفية.