المفتي: أدعو المسلمين إلى استثمار رمضان في الطاعات

دعا فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - المصريين والمسلمين في أرجاء المعمورة إلى الاحتفاء بشهر رمضان والامتثال إلى تعليم الشرع الحنيف فيه، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بقدوم شهر رمضان المبارك وكان يخطب خطبة في أخر شهر شعبان ويقول: أيها الناس قد أظلكم شهر كريم مبارك، فيه ليلة خير من ألف شهر.. شهر يزداد فيه رزق المؤمن.وقال مفتي الجمهورية خلال كلمته الليلة في الحلقة الثانية من حلقات برنامج " مع الصائمين " الذي تقدمه وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ " على مواقع الوكالة على ( الفيس بوك ) ويوتيوب على الروابط التي يتم إذاعتها يوميا على الموقعين بمناسبة شهر رمضان الكريم،: هو شهر يهنئ فيه المسلمون بعضهم ويبارك فيه المسلمون بعضهم البعض، ولا ريب أن هذا الشهر هو شهر النفحات والبركات والأنوار والإشراقات من الله سبحانه وتعالى وهو شهر نزل فيه القرآن كما قال الله تعالى: " شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن "ومن ثم فإن ليلة القدر هي من مميزات هذا الشهر، ومن فضائل هذا الشهر ما جاء في قوله تعالى "إنا نزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر".وأضاف مفتي الجمهورية ومن ثم علينا أن نلتمس الخير في هذا الشهر بأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نتقرب إليه بالصلوات المفروضات فإن من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما عدا رمضان، ومن أدى فريضة في رمضان كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتقرب إلى الله تعالى بالصلوات المفروضات وبالصلوات التي تطوع بها والتي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإكثار من النوافل ومن ذلك أيضا صلاة التراويح والتهجد بالليل، وكل ذلك وفق القواعد والتدابير التي وضعتها الدولة لكى نتقى ونتجنب هذا الوباء الذى حل بنا، ندعو الله سبحانه تعالى أن يزول هذا الوباء إن شاء الله سبحانه.ودعا مفتي الجمهورية المسلمين إلى تلاوة القرآن الكريم في شهر القرآن آناء الليل وأطراف النهار وأن نختم القرآن ولو مرة واحدة وأن نتدبر ما قرأناه وأن نتعبد الله سبحانه بما قرأنا، وأن نكثر من الصلوات فإنها من خصال الخير، لافتا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب علينا في نهايه هذا الشهر الفضيل زكاة الفطر التي هي طهره للصائمين وهي طعمة للمساكين.وأوضح مفتي الجمهورية قائلا: «لذلك فأنه إذا ما أتت نهاية هذا الشهر الفضيل فإن المؤمن يفرح كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم "للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وعند فطره يفرح بأنه وفقه الله سبحانه وتعالى لصيام شهر رمضان بكل ما أراده الله سبحانه وتعالى وبكل ما أمر..ثم يأتي يوم الجائزة فالشهر كله وما بعده كله خير فلنغتنم الخير ولنأخذ من النفحات والبركات والإشراقات في هذا الشهر الفضيل ما نستطيع كما قال الله سبحانه وتعالى:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).وفي نهاية كلمته تقدم مفتي الجمهورية بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يؤيده بنصره ويوفقه في تحمل الأمانة التي حملها وأن يسدد الله خطاه وخطى القائمين معه على أمر هذا البلد، وكل عام والشعب المصري كبيرًا وصغيرًا، رجالًا ونساءً شيوخًا وصغارًا، كل عام وأنتم جميعًا بخير، وكل عام والأمة العربية والإسلامية بخير وعافية والعالم أجمع بكل خير واستقرار وازدهار، وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.