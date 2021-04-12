رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أبريل 2021 الموافق 01 رمضان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المفتي: أدعو المسلمين إلى استثمار رمضان في الطاعات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:36 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أ ش أ
طباعة
دعا فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - المصريين والمسلمين في أرجاء المعمورة إلى الاحتفاء بشهر رمضان والامتثال إلى تعليم الشرع الحنيف فيه، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بقدوم شهر رمضان المبارك وكان يخطب خطبة في أخر شهر شعبان ويقول: أيها الناس قد أظلكم شهر كريم مبارك، فيه ليلة خير من ألف شهر.. شهر يزداد فيه رزق المؤمن.

وقال مفتي الجمهورية خلال كلمته الليلة في الحلقة الثانية من حلقات برنامج " مع الصائمين " الذي تقدمه وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ " على مواقع الوكالة على ( الفيس بوك ) ويوتيوب على الروابط التي يتم إذاعتها يوميا على الموقعين بمناسبة شهر رمضان الكريم،: هو شهر يهنئ فيه المسلمون بعضهم ويبارك فيه المسلمون بعضهم البعض، ولا ريب أن هذا الشهر هو شهر النفحات والبركات والأنوار والإشراقات من الله سبحانه وتعالى وهو شهر نزل فيه القرآن كما قال الله تعالى: " شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن "ومن ثم فإن ليلة القدر هي من مميزات هذا الشهر، ومن فضائل هذا الشهر ما جاء في قوله تعالى "إنا نزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر".

وأضاف مفتي الجمهورية ومن ثم علينا أن نلتمس الخير في هذا الشهر بأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نتقرب إليه بالصلوات المفروضات فإن من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما عدا رمضان، ومن أدى فريضة في رمضان كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتقرب إلى الله تعالى بالصلوات المفروضات وبالصلوات التي تطوع بها والتي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإكثار من النوافل ومن ذلك أيضا صلاة التراويح والتهجد بالليل، وكل ذلك وفق القواعد والتدابير التي وضعتها الدولة لكى نتقى ونتجنب هذا الوباء الذى حل بنا، ندعو الله سبحانه تعالى أن يزول هذا الوباء إن شاء الله سبحانه.

ودعا مفتي الجمهورية المسلمين إلى تلاوة القرآن الكريم في شهر القرآن آناء الليل وأطراف النهار وأن نختم القرآن ولو مرة واحدة وأن نتدبر ما قرأناه وأن نتعبد الله سبحانه بما قرأنا، وأن نكثر من الصلوات فإنها من خصال الخير، لافتا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب علينا في نهايه هذا الشهر الفضيل زكاة الفطر التي هي طهره للصائمين وهي طعمة للمساكين.

وأوضح مفتي الجمهورية قائلا: «لذلك فأنه إذا ما أتت نهاية هذا الشهر الفضيل فإن المؤمن يفرح كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم "للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وعند فطره يفرح بأنه وفقه الله سبحانه وتعالى لصيام شهر رمضان بكل ما أراده الله سبحانه وتعالى وبكل ما أمر..ثم يأتي يوم الجائزة فالشهر كله وما بعده كله خير فلنغتنم الخير ولنأخذ من النفحات والبركات والإشراقات في هذا الشهر الفضيل ما نستطيع كما قال الله سبحانه وتعالى:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

وفي نهاية كلمته تقدم مفتي الجمهورية بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يؤيده بنصره ويوفقه في تحمل الأمانة التي حملها وأن يسدد الله خطاه وخطى القائمين معه على أمر هذا البلد، وكل عام والشعب المصري كبيرًا وصغيرًا، رجالًا ونساءً شيوخًا وصغارًا، كل عام وأنتم جميعًا بخير، وكل عام والأمة العربية والإسلامية بخير وعافية والعالم أجمع بكل خير واستقرار وازدهار، وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس بالمنوفية

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين| مواعيد قبض المرتبات


الصور

image description

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

image description

بـ"الزينة والفانوس".. المصريون يستقبلون شهر الخير بشبرا

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين| مواعيد قبض المرتبات

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

كبير الأطباء الكنديين: البلاد تقترب من ذروة موجة كورونا الحالية

أيام زمان

«كرهت رمضان بسبب زوجة أبي».. فنانات يتحدثن عن طفولتهن في رمضان

«أزمات إنتاجية».. كواليس خلافات نجوم فيلم «السادات»

«سمع كلامي وتخلى عن النجم الأوحد».. كواليس هجوم سعيد صالح على عادل إمام

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حسين أبو ركبة
ماجد حبته
زئير إيران.. وصريرها!
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
المزيد

الثقافة

«رستم رضا».. قصة الخادم الذي صاحب بونابرت من مصر إلى فرنسا

هكذا روى المؤرخون تاريخًا خرافيًا لمصر

اختتام فعاليات الملتقى الأول للقصة القصيرة في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح

وجدي الكومي ممثلا لمصر في «الدائرة.. السطح.. الشمس» لكتّاب «المتوسط»