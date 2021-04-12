حظك اليوم.. برج الجدي لثلاثاء 13 أبريل 2021
الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:24 م
هويدا سعيدطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 13 أبريل 2021 لبرج الجدي، على النحو التالي:
الجدي
مهنيًا: تخوض نشاطات كبيرة جيدة ومناسبة، وتبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها مشاريعك.
عاطفيًا: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف جميع أوراقك في هذا المجال.
صحيًا: كثرة الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة.
الجدي
مهنيًا: تخوض نشاطات كبيرة جيدة ومناسبة، وتبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها مشاريعك.
عاطفيًا: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف جميع أوراقك في هذا المجال.
صحيًا: كثرة الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة.