حظك اليوم.. برج الجدي لثلاثاء 13 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 13 أبريل 2021 لبرج الجدي، على النحو التالي:الجديمهنيًا: تخوض نشاطات كبيرة جيدة ومناسبة، وتبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها مشاريعك.عاطفيًا: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف جميع أوراقك في هذا المجال.صحيًا: كثرة الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة.