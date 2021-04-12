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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تمديد إغلاق كورونا في شرق النمسا أسبوعين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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تقرر تمديد إغلاق كورونا المفروض في شرق النمسا لمدة أسبوعين آخرين.

وأعلنت رئيسة حكومة ولاية النمسا السفلى النمساوية (نيدرأوسترايش)، يوهانا ميكل-لايتنر، مساء اليوم الاثنين أن السبب في ذلك يرجع إلى الوضع الحرج في المستشفيات ولاسيما داخل أقسام الرعاية المركزة.

بهذا سيتم تمديد الإغلاق في ولايتي النمسا السفلية وفيينا حتى الثاني من مايو المقبل، وتعتزم ولاية بروجنلاند بعد غد الأربعاء البت في استمرار الإغلاق إلى ما بعد الثامن عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن الولايات الثلاث الواقعة في شرق النمسا هي المناطق الوحيدة التي ردت بإغلاق قطاع التجارة والخدمات لأسباب في مقدمتها ظهور السلالة
البريطانية من الفيروس، وفي المقابل، فإن الوضع في الولايات الست الأخرى أقل توترا بشكل ملحوظ جزئيا.

وكان المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة، قد تراجع بوجه عام في النمسا، وقد وصل إلى 207 اليوم.

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