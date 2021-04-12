«الأعلى للصوفية» يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بشهر رمضان المعظم

تقدم المجلس الأعلى للطرق الصوفية بعظيم التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصرى بالتهاني الحارة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للصوفية، أن شهر رمضان من أعظم الشهور التي ذكرها رب العزة فهو شهر العبادة والمغفرة والعتق من النيران، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا في هذه الأيام المباركة من شر الأشرار ومن كيد الفجار الفجار وأن يوفق رئيس الجمهورية.وتابع "القصبى": "أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية وجميع شيوخ الطرق الصوفية يتقدمون بالتهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة قدوم هذا الشهر المبارك الميمون الذي تحتفل به الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها".