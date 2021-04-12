رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأعلى للصوفية» يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بشهر رمضان المعظم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:45 م
شيوخ الصوفية والرئيس
شيوخ الصوفية والرئيس السيسي
عمرو رشدي
طباعة
تقدم المجلس الأعلى للطرق الصوفية بعظيم التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصرى بالتهاني الحارة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للصوفية، أن شهر رمضان من أعظم الشهور التي ذكرها رب العزة فهو شهر العبادة والمغفرة والعتق من النيران، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا في هذه الأيام المباركة من شر الأشرار ومن كيد الفجار الفجار وأن يوفق رئيس الجمهورية.

وتابع "القصبى": "أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية وجميع شيوخ الطرق الصوفية يتقدمون بالتهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة قدوم هذا الشهر المبارك الميمون الذي تحتفل به الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآن.. تردد قناة الحياة الحمراء 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان

تعرف على مواعيد عرض مسلسل «ملوك الجدعنة»

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

فتح مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التراويح (صور)


الصور

image description

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

image description

بـ"الزينة والفانوس".. المصريون يستقبلون شهر الخير بشبرا

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين| مواعيد قبض المرتبات

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

كبير الأطباء الكنديين: البلاد تقترب من ذروة موجة كورونا الحالية

كل ماتريد معرفته عن تقديم المدارس اليابانية 2021

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشرى «تيك تيك»

بيلاروس تحظر بث قناة يورونيوز

أيام زمان

«أزمات إنتاجية».. كواليس خلافات نجوم فيلم «السادات»

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حسين أبو ركبة
ماجد حبته
زئير إيران.. وصريرها!
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
المزيد

الثقافة

«رستم رضا».. قصة الخادم الذي صاحب بونابرت من مصر إلى فرنسا

هكذا روى المؤرخون تاريخًا خرافيًا لمصر

اختتام فعاليات الملتقى الأول للقصة القصيرة في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح

وجدي الكومي ممثلا لمصر في «الدائرة.. السطح.. الشمس» لكتّاب «المتوسط»