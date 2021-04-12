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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إياد نصار: نقدم ملحمة وطنية كبيرة بـ«الاختيار 2»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:10 م
إياد نصار
إياد نصار
محمد مجدي
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عبر الفنان أياد نصار، عن سعادته بالاشتراك في مسلسل "الاختيار 2"، والذي يتناول قصص من بطولات الشرطة المصرية في كفاحها ضد أعداء الوطن، وذلك بشكل درامي مميز.

وقال نصار لـ«الدستور»، إن العمل يرصد بطولات ملحمية مليئة بمشاهد "الأكشن" المصورة بطريقة احترافية تليق بكل من شارك في هذا العمل ذو القيمة الكبيرة، الذي نحاول من خلاله إيصال مفهوم وطني يصل إلى كل شعوب عالمنا العربي، لافتًا إلي أن الاختيار تجربة مهمة جدًا، لاسيما أنه مبنى على أحداث حقيقية عن بطولات ومعارك الشرطة المصرية ضد الإرهابيين.

وأكد "نصار"، أن المخرج بيتر ميمي استطاع أن يقدم للمشاهد وجبه فنية دسمة، مليئة بالتنوع والرقي على مستوى شكل الكادرات التي ستظهر للمشاهدين خلال حلقات هذا العمل، مشيرًا إلى أنه يحب هذا العمل على المستوى الشخصي، موضحًا أن قصة المسلسل نفسه التي قام بكتابتها هاني سرحان تمت كتابتها بصورة أسهل ليصل بسهوله لقلوب المشاهدين.

وأشار نصار، إلى أنني شرفت بالاشتراك في الجزء الاول من العمل ووافقت على الفور عندما عُرض عليّ الاشتراك في جزئه الثاني، والذي سأظهر فيه بمساحة تمثيلية أطول وأكبر، معبرًا عن أمنيته أن يصل إلي قلوب المشاهدين من خلاله.

وعن المنافسة في هذا الموسم أكد "إياد نصار"، أن مسلسل الاختيار يغرد خارج السرب في منطقة مختلفة وهذا اتضح للجميع منذ العام الماضي، فهو له طبيعة مغايرة وواقع قصته تلمس جميع القلوب بسبب مصدقيتها المستوحاة من الواقع الذي عايشه الجميع في فترات سابقه، متابعًا: " أتمنى أن نصل لقلوب الجمهور هذا العام أيضًا من خلال حلقات المسلسل ".

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