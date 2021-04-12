غادة عبد الرازق «بياعة كرشه بمكياج كامل» في «لحم غزال»

عرضت بعض القنوات الحلقات الأولى من مسلسل لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.مسلسل «لحم غزال» شارك في البطولة شريف سلامة وعمرو عبدالجليل وخالد كمال وأحمد خليل ومي سليم ووفاء عامر وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.وعلى الفور بدء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بممارسة الهواية المعتادة كل رمضان وهي تحليل شخصيات المسلسل من حيث الشكل والأداء.«بياعة كرشه بمكياج كامل»تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة غادة عبد الرازق، خلال عرض الحلقة الأولى من مسلسل «لحم غزال»، حيث علق على مكياج الفنانة غادة.وانتقد رواد مواقع التواصل «مكياج» غادة عبد الرازق، حيث لا تتناسب مع شخصية «باعة الكرشة» على حد وصفهم.وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي نيولوك الشخصية بالمسلسل، وعمليات التجميل التي أجرتها الفنانة غادة عبد الرزاق.