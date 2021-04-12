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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 11 ألف كرتونة رمضانية و500 وجبة ساخنة يوميًا بكفر الشيخ

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:37 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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وزع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من الكراتين على الأسر المستحقة بمدن وقرى المحافظة من بين 6 آلاف كرتونة رمضانية لمؤسسة مصر الخير، وسبق توزيع 5 آلاف كرتونة.

وأكد المحافظ، أن عدد كراتين المواد الغذائية التي تم توزيعها على الأسر المستحقة 11 ألف كرتونة "مواد غذائية متنوعة" منهم 6 آلاف كرتونة، من مؤسسة مصر الخير، كما وزعت  5 آلاف كرتونة على الجمعيات الشريكة لتوزيعها على المستحقين، وعددها 20 جمعية، كما سيتم توزيع 500 وجبة ساخنة يوميًا طوال أيام الشهر الكريم.

وقالت الدكتورة غادة جبريل، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بكفر الشيخ، والغربية والمنوفية، إن 10 جمعيات أهلية و200 متطوع من شباب المحافظة شاركوا في تعبئة 6 آلاف كرتونة على مدار يومين، مؤكدة أنه تم توزيع نوعين من الكيراتين منها كراتين خاصة بالأسرة الصغيرة.

كما تم توزيع "سند العيلة " وعددها 5 كراتين و5 فرخات وشيكارة بطاطس، وكرتون تفاح و200 جنيه دعم نقدي، تم توزيعها على الأسر المكونة من 5 أفراد يكفيها طوال شهر رمضان، كما سيتم عمل مطبخ ذاتي بالتعاون مع الجمعيات الشريكة بمركز بيلا لتقديم 500 وجبة ساخنة يوميًا على المستحقين.

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