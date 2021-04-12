علماء: لافائدة من غسل السلع الغذائية بالصابون

يسعى البعض الى غسل السلع الغذائية فور التسوق لتجنب إنتقال فيروس كورونا، الأمر الذى تحول بعض ذلك الى وسواس.ووفقًا ما ذكرة موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد أكد عدد من الباحثين أن الفيروس لا ينتقل بشكل عام عبر الأسطح، بل ينتقل عبر الهواء.وحذر الأطباء من الافراط فى غسل السلع الغذائية فهذا يتسبب فى تراكم البكتريا، وأحيانا تتسبب هذه العادة فى تلف الاطعمة.وأوضح الباحثون، أن غسل السلع الغذائية، يمكن أن يخلق إحساسًا زائفًا بالأمان ويشتت انتباه الناس عن المخاطر الحقيقية للفيروس.وأشار الباحثون، أنه يمكن أن تتراكم الجزيئات الفيروسية، وتملأ الفراغ بسرعة داخل السلع الغذائية، حيث وجدت بعض الدراسات أن فيروس كورونا ينتشر عبر الهواء ولا يستقر على الاسطح.وأضاف الباحثون، أن الماء والصابون العادي، بدلًا من المطهر، كافيًا لقتل فيروس كورونا محتمل على اليدين، أو على السطح، إذا كان موجودًا بالفعل.كما حذر مركز السيطرة على الأمراض من حدوث ارتفاع في حالات التسمم والإصابات منذ بداية الوباء من منتجات التنظيف المستخدمة بشكل خاطئ.