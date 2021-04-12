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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل النمر بطولة محمد إمام على الحياة وأبو ظبي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:19 م
مسلسل النمر
مسلسل النمر
حسن أمين
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نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل النمر بطولة محمد إمام على قناتي "الحياة" و"أبو ظبي"، حيث يعرض مساء اليوم الثلاثاء أولى حلقات المسلسل الدرامي "النمر" الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام ويشارك به ضمن المارثون الرمضاني الحالي.

مواعيد مسلسل "النمر" لمحمد إمام على قناتي "الحياة" و"أبو ظبي"

يعرض مسلسل النمر خلال شهر رمضان الجاري على كل من قناة "الحياة" الفضائية، وقناة "أبو ظبي" الفضائية.

ويعرض المسلسل على قناة "الحياة" في ثلاثة مواعيد، ويكون العرض الأول في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية إلا ربع مساء.

كما يعرض المسلسل على قناة "أبو ظبي" في ثلاثة مواعيد الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق، والإعادة في تمام الساعة الواحدة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء.

تردد قناة الحياة الفضائية

- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12206.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: رأسي v.
- الاستقطاب: FEC.
- معاكل التصحيح: 56.

تردد قناة الحياة الحمراء

- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12207
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل التصحيح: 34

تردد قناة أبو ظبي الفضائية

- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12467.
- الإستقطاب: أفقي.
- معدل تصحيح الخطأ ¾
- معدل الترميز 27500.

أبطال وصناع مسلسل "النمر"

ويشارك في مسلسل بطولة مسلسل "النمر" بجانب محمد إمام عدد كبير من النجوم وهم:
- هنا الزاهد.
- محمد رياض.
- نرمين الفقى.
- بيومى فؤاد.
- خالد أنور.
- محمود حافظ.
- ولاء الشريف.
- محمد مهران.
- أحمد حلاوة.
- حجاج عبد العظيم.
- أحمد حلاوة.
- أحمد عبد الله محمود.
- مؤمن نور.
- والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب.
- إخراج شيرين عادل.
- إنتاج شركة سينرجى.

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- قصة وأحداث مسلسل "النمر":

تدور أحداث مسلسل "النمر" في إطار اجتماعي داخل منطقة الصاغة ما بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغار وتجار الفضة، ويجسد النجم محمد إمام خلال الأحداث شخصية صعيدية.

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