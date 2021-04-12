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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خريطة برامج ومسلسلات رمضان بالتليفزيون المصرى

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:58 م
مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان
دعاء عبد المقصود
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فى إطار احتفال التلفزيون بشهر رمضان الكريم تم الإنتهاء من إعداد خريطة برامجية خاصة، وتتضمن الخريطة كل ألوان البرامج المتنوعة التي تلبي احتياجات و رغبات المشاهدين ما بين البرامج الدينية والاجتماعية والشبابية والثقافية والمسابقات وغيرها من ألوان البرامج التى تهم الأسرة.

برامج التليفزيون المصري في رمضان 2021

فتعرض القناة الثانية برنامج المرأة ومنها زينة و طعم البيوت ٢.٠٠ ظهرا ولمدة ساعة ونصف يوميا، ومن البرامج الدينية اللهم تقبل قبل إذاعة صلاة الفجر ولقاء الإيمان بعد آذان الظهر وحقائق إسلامية بعد آذان العصر،كما تقدم القناة ابتهالات وأدعية عقب آذان المغرب والإفطار ويليه البرنامج الكوميديا ادينى عقلك.

كما تعرض القناة الثانية برنامجا تراثية لنجوم الكوميديا من خلال برنامج الشاشة الصغيرة، كما يقدم برنامج إضحك مع.. حلقات عن نجوم المسرح، وتعرض برنامج طبق سلطة قبل الإفطار.

وبين الإفطار والسحور وليلة طرب ورسوم وفنون وحدث فى رمضان ومن ماسبيرو ١١.٠٠ مساء يوميا.

ومن البرامج الاجتماعية التي تعرضها القناة الثانية برنامج ماما وأنا والذى يستضيف إعلاميات وبناتهن فى حوارات يبدو بها تواصل الأجيال ومنهن بوسى شلبى وشيرين الشايب وداليا مع داليا تقديم داليا ناصر و داليا درويش و أوقاتى بتحلو وهو برنامج حوارى عن طقوس رمضان وخيوط وخطوط حول الأزياء فى رمضان.

ومن البرامج الدينية الجديدة أيضا دلوني على السبيل حول الأسبلة الإسلامية وأهل البيت فى مصر ورمضان فى مائة عام والذى يحكى أهم الظواهر في رمضان.

كما تعرض القناة الثانية برنامج المايسترو وفنون الشعوب والليلة طرب وصور إذاعية وألف ليلة وليلة.

مسلسلات رمضان 2021 على التلفزيون المصري

أما عن الدراما فتعرض القناة الثانية عملين دراميين جديدين هما فارس بلا جواز بطولة مصطفى قمر والطاووس بطولة جمال سليمان.

وتعرض من الأعمال التراثية من كنوز مكتبة ماسبيرو فوازير الخاطبة لنيللي ومسلسلى صيام صيام وعيلة صالح، وللأطفال سيرة النور وسوبر ميرو.

كما تواصل القناة الثانية عرض البرامج الصباحية ومنها يسعد صباحك فى التاسعة صباحا على الهواء مباشرة، وفى العاشرة مساء على الهواء أيضًا برنامج مصر جميلة ويبث من مركز شباب الجزيرة يوميا.

كما تعرض المسحراتي لسيد مكاوي ٢.٣٠ بعد منتصف الليل يوميا.

كما تتناسب خريطة القناة الفضائية مع طبيعة القناة كقناة فضائية مصرية تلبى احتياجات المصريين فى الخارج والداخل، فتعرض القناة مجموعة من البرامج المتنوعة منها البرامج الدينية وهى البرنامج اليومى نور فى قلبى ورؤية وهو لقاء يومى مع د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولقاء الإمام مع فضيلة شيخ الأزهر د.أحمد الطيب يوميا.

برنامج وصال

كما تعرض الفضائية برامج متنوعة منها وصال الذى يتواصل مع الجاليات المصرية حول العالم ونادى العاصمة وهنا أفريقيا وبلاد طيبة.

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ومن برامج الأسرة تعرض الفضائية سيدتى وبالهنا، وتقدم للشباب برنامجا جديدا بعنوان مش زى الباقى والذى يدعو للإنفراد والتفرد والقدوة الحسنة وهاشتاج.

ومن البرامج الفنية بلاتوه وذكرياتى والبرنامج الموسيقى عواد فى بحر النغم.

وتقدم الفضائية المصرية مسابقة يومية بعنوان الفائزون لحفظة القرآن الكريم.

أما ان الدراما فتعرض مسلسلات كله بالحب ٧،٠٠ مساء وولاد ناس ٩.٠٠ مساء وفوازير فطوطة وسمورة ١١.٣٠ مساء والمسحراتى لعمار الشريان ١٢.٥٠ بعد منتصف الليل ومسلسل قضاة عظماء ٢.٣٠ بعد منتصف الليل.

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