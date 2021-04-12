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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجلاء بدر: «نسل الأغراب» و«بين السما والأرض» مباراة تمثيلية كبيرة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:48 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
حسن أمين
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تشارك الفنانة نجلاء بدر في المارثون الرمضاني بعملين دراميين الأول يحمل اسم "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا والنجم أمير كرارة، والعمل الثاني "بين السما والأرض" للنجم هاني سلامة.

وعن مسلسل "نسل الأغراب" قالت نجلاء بدر في تصريح خاص لـ"الدستور" إن المخرج محمد سامي هو الذي قام بترشيحها للمشاركة في العمل، مشيرة إلى إنها وافقت على الفور دون قراءة سيناريو المسلسل لأنها تثق في المخرج محمد سامي الذي لديه موهبة في خروج أعماله الدرامية بشكل مختلف ومميز خاصة وأن هذة ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها معه.

وتابعت أن من ضمن الأسباب التي دفعتها للمشاركة هي تقديمها شخصية باللهجة الصعيدية، بالإضافة إلى مشاركة النجمين أحمد السقا وامير كرارة، مشيرة إلى أنها تعاونت من قبل مع النجم أمير كرارة في العديد من الأعمال الفنية، معربة عن سعادتها بهذا التعاون الذي يجمع نجمين بحجم كرارة والسقا حيث نقدم خلال المسلسل مباراة تمثيلية كبيرة.

وعن مسلسل "بين السما والأرض" أعربت عن تعاونها بالتعاون مع النجم هاني سلامة مشيرة إلى إنها منذ أن عرض عليها المشاركة في العمل كانت متحمسة له بشكل كبير.

وتابعت أن كواليس العمل كانت صعبة للغاية خاصة المشاهد التي كانت داخل المصعد والتي كانت تضم عدد كبير من النجوم، فهذا العمل يعتبر ملحمة قوية لأداء الفنانين الذي يجتمعون داخل لوكيشن تصوير واحد أشبه بالغرفة.

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