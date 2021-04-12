رئيس البرلمان الليبي يلتقي وزير الخارجية اليوناني في بنغازي

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.وأشاد صالح خلال اللقاء بالمواقف اليونانية الداعمة للشعب الليبي، مؤكدا حرصه على تعميق العلاقات بين الشعبين الليبي واليوناني بما يحقق المصالح المشتركة وذلك وفق بيان للمجلس.كما توجه رئيس مجلس النواب بالشكر للخارجية اليونانية لعودة قنصليتها للعمل في مدينة بنغازي، مشيرا إلى تطلعه لاستئناف عمل الخطوط البحرية والجوية بالاضافة إلى تسهيل منح التأشيرات بين البلدين.وأبدى صالح رغبته في مساهمة الشركات اليونانية في إعادة إعمار ليبيا لما لها من خبرة في هذا المجال.وبدوره عبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن سعادته لزيارة ليبيا ولقاء فخامة رئيس مجلس النواب، مؤكدا حرصهم على التواصل معه، موجها له الدعوة لزيارة اليونان.وشدد ديندياس على ضرورة تفعيل العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.