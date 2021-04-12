الإمارات تستثمر في منشأة إندونيسية لإنتاج لقاح لكورونا

نقلت وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين عن وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي قوله إن الإمارات العربية المتحدة قد تستثمر في منشأة لإنتاج لقاح لكوفيد-19 في إندونيسيا.ونقلت الوكالة عن المزروعي قوله أيضا "دولة الإمارات أعلنت عن استثمارها مبلغ عشرة مليارات دولار، من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، مع هيئة الاستثمار الإندونيسية.وستخدم هذه الاستثمارات مشاريع وقطاعات استراتيجية في جمهورية إندونيسيا تشمل البنة التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق كبيرة للشراكة الاستثمارية بين القطاعين الخاص في البلدين.