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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تؤكد: نرفض المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:31 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

أكد وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل، ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد، معرباً عن التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار، وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كل الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

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