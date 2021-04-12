مقتل مشتبه به وإصابة 3 من الشرطة في إطلاق نار بجورجيا الأمريكية

قالت السلطات إن ثلاثة من أفراد الشرطة الأمريكية أصيبوا في إطلاق نار وقع اليوم الاثنين في ولاية جورجيا بعد أن أوقفت قوات إنفاذ القانون سيارة مسرعة، مضيفة أن مشتبه به قُتل وألقي القبض على آخر.وأوضحت السلطات أن الشرطة أوقفت السيارة المسرعة لكن السائق فر من المكان وطاردته الشرطة ثم تعرضت لإطلاق نار من راكب آخر بالسيارة.