إطلاق نار ومقتل وإصابة شخصين.. تفاصيل حادث مستشفى باريس

كشفت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حادث سقوط قتيل وجريح في إطلاق نار خارج مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس، موضحة أن شخصين أصيبا بالرصاص أمام مستشفى هنري دونان، في الدائرة السادسة عشرة من باريس، أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الإصابة.كما نشرت مواقع إعلامية عبر "تويتر" فيديو للحادث، مؤكدة أن منفذ الهجوم قد هرب، وأظهر الفيديو تجمّع سيارات الإسعاف وعناصر الشرطة في مكان الهجوم.فيما لم يعرف أي شيء حتى الآن عن ملابسات إطلاق النار أمام هذا المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي.