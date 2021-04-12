شكري: تفهم روسي لموقف مصر بشأن التوصل لاتفاق في أزمة سد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أكدنا على أهمية دفع جهود السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وأضاف شكري، ننسق مع الجانب الروسي فيما يتعلق بالتطورات في سوريا وليبيا، مشيرًا إلى أنه ناقش مع نظيره الروسي قضية سد النهضة ومسار المفاوضات.وأوضح شكري: قد وجدت تفهما روسيا لموقفنا للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان وينزع فتيل الأزمة.فيما أضاف، انه تم المناقشة مع وزير الخارجية الروسي، التعاون التجاري والمفاعل النووي في الضبعة.