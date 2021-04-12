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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير لبناني سابق: «عون» مستمر في مشاوراته لتشكيل حكومة الإنقاذ

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:55 م
وزير السياحة اللبناني
وزير السياحة اللبناني السابق وديع الخازن،
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نقل وزير السياحة اللبناني السابق وديع الخازن، عن الرئيس اللبناني ميشال عون، تأكيد الأخير استمراره في المشاورات التي يقوم بها في سبيل "إنضاج حل سريع يؤدي إلى تشكيل حكومة مهمة الإنقاذ" حتى يعود الانتظام لعمل مؤسسات الدولة.

وقال عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن – في تصريح له عقب اللقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا الجمهوري – إن رئيس الجمهورية متبرم من التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأنه يرى أن عملية التأليف لا تستحق هذا الانتظار في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية مقلقة للغاية.

وأضاف: "لمست من الرئيس عون إصراره على إنصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع أزمة تشكيل الحكومة التي طالت أكثر مما يجب، والتي أصبحت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن أن تجره من مخاطر على أمن جميع المواطنين التواقين إلى الخروج من هذه الدوامة المقلقة، رافضا مقولة الثلث الوزاري الضامن أو المعطل، ومحذرا من ترك الأزمة المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، وخشيته على مصير المساعدات الموعودة للبنان".

وتابع: "الرئيس مستمر في المشاورات التي من شأنها أن تؤدي لتشكيل حكومة تشرف على حسن سير التدقيق المالي الجنائي الذي انطلق ليطال كافة قطاعات الدولة، فتعود عجلة العمل إلى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية ويسترجع القضاء استقلاليته والبلاد أمنها والاقتصاد حيويته".. مشيرا إلى أنه يتعين دعم توجهات رئيس الجمهورية وتسهيل مهمته مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وصولا إلى حكومة يرضى عنها المواطن اللبناني، وترسخ وحدة البلاد قطعا لدابر الفتنة.

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