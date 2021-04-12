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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أذربيجان تفي بالتزامات إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك بلس في مارس

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:49 م
إنتاج النفط
إنتاج النفط
وكالات
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ذكرت وزارة الطاقة الأذربيجانية في بيان أنه تم ضخ 734.8 ألف برميل في اليوم من النفط الخام والمكثفات في مارس.

وأفادت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه بأن انتاج مارس اشتمل على 592.1 ألف برميل في اليوم من النفط الخام و142.7 ألف برميل في اليوم من المكثفات.

وافقت أذربيجان على خفض انتاج النفط الخام إلى 595 ألف برميل في اليوم في فبراير ومارس وأبريل في إطار اتفاقية "أوبك بلس".

وسوف تزيد الدولة المطلة على بحر قزوين انتاج النفط الخام إلى 603 آلاف برميل في اليوم في مايو و610 ألف برميل في اليوم في يونيو وإلى 620 ألف برميل في اليوم في يوليو بموجب اتفاقيات أوبك بلس.

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