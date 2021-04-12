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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مصابو كورونا يواجهون السجن في كمبوديا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:32 ص
مصابو كورونا في كمبوديا
مصابو كورونا في كمبوديا
وكالات
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قد يواجه الأشخاص المصابون بمرض "كوفيد 19-" في كمبوديا، والذين يتهربون من الحصول على العلاج الطبي، السجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام.

ويأتي الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها في كمبوديا خلال مطلع الأسبوع، في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الذي أسفر حتى اليوم الاثنين في تسجيل أكثر من 4000 حالة إصابة و30 حالة وفاة.

كما يأتي الإجراء في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تتبع عشرات الأشخاص الذين لم يتم التمكن من تحديد مكانهم بعد أن جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا التي خضعوا لها إيجابية.

وبحسب القرار الذي نشره مسؤول في وزارة العدل على الإنترنت، فإن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس ثم يتهربون أو يحاولون التهرب من العلاج، يمكن الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام، وفي حال قاموا بنشر العدوى، يتم رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى 10 أعوام.

وقد أصدرت الحكومة توجيها أيضا في مطلع الاسبوع الجاري، بجعل الحصول على اللقاح المضاد لمرض "كوفيد 19-" إلزاميا على موظفي الحكومة وأفراد القوات المسلحة.

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