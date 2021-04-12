اليمن.. مواجهات فى أبين بين «الحزام الأمنى» والقوات الحكومية

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين اليمنية عن اندلاع مواجهات بين قوات "الحزام الأمني" التابعة له، وقوات تابعة للحكومة اليمنية بالمحافظة الواقعة جنوب شرق البلاد.





ووفقًا لوكالة أنباء سبأ" قال المتحدث باسم المجلس محمد النقيب: "الموقف الدفاعي الصلب لقوات الحزام الأمني ورجال القبائل والمقاومة أربك صفوف العناصر الإرهابية رغم حجم التعزيزات المساندة لها ودفعها خلال الساعات الماضية إلى محاولة توسيع مسرح انتحارها ومضاعفة خسائرها".



