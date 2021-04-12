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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف الشرقية يعلن ترتيبات أسبوع الآلام وعيد القيامة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:17 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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أعلن الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان ترتيبات أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد تزامنًا مع الموجة الثالثة لكورونا وارتفاع معدلات الإصابة بها.

وقال الأنبا مقار في بيانا له: "بالنسبة لقداسات جمعة ختام الصوم واحد الشعانين وخميس العهد وسبت النور تكون بحجز مسبق عبر الموقع الإلكتروني على أن يتم اختيار مناسبة واحده منها".

وتابع: "تستمر إقامة القداسات الإلهية بالكنائس مع مراعاه التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه تقتصر صلوات الجناز على اسرة المنتقل ومنع الزيارات المنزلية وتقام صلوات الأكاليل بنسبه 25 %".

وأضاف: "نعتذر عن استقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد".

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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