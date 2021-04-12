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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

زيارات عسكرية.. ماذا حدث في اجتماعات «إسرائيل - أمريكا»؟

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:15 ص
جانتس وأوستن
جانتس وأوستن
سارة الشلقاني
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وصل لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الأحد، إلى إسرائيل، في زيارة تستمر لمدة يومين.

وتعد تلك الزيارة هي الأولى لمسؤول كبير من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ توليه منصبه رسميا في يناير الماضي.

ملفات زيارة وزير الدفاع الأمريكي
وعقد أوستن اجتماعات مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وبيني جانتس وزير الجيش، وعدد من قادة الجيش الإسرائيلي، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي إنه تحدث في المباحثات عن ضمان أمن إسرائيل على المدى البعيد ودعم واشنطن لها في جهود تطبيع علاقاتها مع الدول العربية.

وأكد أوستن أن اجتماعاته في إسرائيل تركزت على التهديدات الإيراني والحفاظ على الميزة الإقليمية للجيش الإسرائيلي وكذلك التعاون مع دول المنطقة.

وأوضح أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تقوم على الثقة، مشيرا إلى أن تلك الثقة مستمرة.

من جانبه، قال جانتس إن إسرائيل تعتبر الولايات المتحدة شريكة في كل التهديدات ضدها حتى في جميع الملفات بما في ذلك إيران، مؤكدا أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون لمصلحة الولايات المتحدة ويتوافق مع مصالح تل أبيب.

رئيس الأركان الإسرائيلي يهبط في واشنطن
في السياق ذاته، توجه أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى واشنطن، للقاء نظيره الأمريكي جيمس ماكونيل، لبحث عدة ملفات.

وقال كوخافي: "نحن مستعدون بقدرات هجومية عالية جاهزة في أي لحظة لتحويل التدريب إلى عملية حقيقية، وعمليات الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء الشرق الأوسط ليست خفية عن أعدائها، فهم يرون خطواتهم ويفكرون فيها بعناية".

وأكد كوخافي أن إسرائيل ملتزمة بإعادة الجنود الأسرى لدى حركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، متعهدا ببذل الجهود الممكنة كافة.

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