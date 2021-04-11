اليمن: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
الأحد 11/أبريل/2021 - 09:06 م
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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن يوم غد الإثنين، هو المكمل لشهر شعبان، وأن بعد غد الثلاثاء الموافق 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأحد- أنه لم تثبت مساء اليوم رؤية الهلال، ولم يشهد أحد برؤيته في الأماكن المعتادة على السواحل اليمنية.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأحد- أنه لم تثبت مساء اليوم رؤية الهلال، ولم يشهد أحد برؤيته في الأماكن المعتادة على السواحل اليمنية.