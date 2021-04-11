اليمن: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن يوم غد الإثنين، هو المكمل لشهر شعبان، وأن بعد غد الثلاثاء الموافق 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأحد- أنه لم تثبت مساء اليوم رؤية الهلال، ولم يشهد أحد برؤيته في الأماكن المعتادة على السواحل اليمنية.