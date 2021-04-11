مئات الأشخاص يتظاهرون ضد قيود كورونا فى العاصمة الدنماركية

تظاهر مئات الأشخاص ضد قيود كورونا في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في عطلة الأسبوع الحالي.ونقلت وكالة أنباء (ريتساو) عن الشرطة قولها اليوم الأحد إن نحو 800 شخص استجابوا مساء أمس السبت لدعوة مجموعة "رجال في زي أسود" وتجمعوا في قلب المدينة.وأضافت الشرطة أنه تم إشعال ألعاب نارية ومواد متوهجة (شماريخ) أثناء المظاهرة، لكنها ذكرت أنه لم تقع اشتباكات كما لم يتم القبض على أحد.كانت المجموعة التي تظهر في شكل عسكري نظمت العديد من الحركات الاحتجاجية في كوبنهاجن، وكانت الحركة الاحتجاجية التي تم تنظيمها في يناير الماضي قد أثارت الانتباه حيث تم إشعال دمية على شكلرئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن.