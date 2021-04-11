رئيس الوفد يهنئ الأمة بقدوم شهر رمضان المبارك

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، باسمه وباسم الهيئة العليا للحزب وجموع الوفديين، بخالص التهنئة إلى جموع المصريين والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.وأرسل أبو شقة ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الشهر الفضيل.وأعرب أبو شقة عن تمنياته بأن يعود هذا الشهر بالخير واليمن والبركات على جموع المصريين في ظل بناء الدولة العصرية الحديثة التي يتم التأسيس لها.