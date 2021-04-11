رئيس فريق تحقيق حادث نطنز ينفي التقارير الأجنبية عن الأسباب المزعومة

علق رئيس فريق التحقيق في الحادث الغامض الذي وقع فجر اليوم الأحد، في منشأة نطنز النووية في إيران على صحة التقارير الإعلامية الأجنبية حول الأسباب المزعومة للحادث.وأشار رئيس الفريق الفني المعني بالتحقيق في الحادث، شهيد أحمدي روشن، في أول تعليق منه على الموضوع: "التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن أسباب الحادث.. ليست سوى ضجة إعلامية ولا تعتمد على أي حقائق على أرض الواقع".وأكد المسئول أن فريقه يدرس عدة احتمالات وسيطلع الرأي العام على كل المعلومات المطلوبة عقب تحديد سبب الحادث.