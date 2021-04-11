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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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عام وخاص.. مواعيد العمل الرسمية في رمضان 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:00 م
مواعيد العمل الرسمية
مواعيد العمل الرسمية في رمضان
نعمات مدحت
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ارتفعت مؤشرات البحث خلال هذه الساعات حول مواعيد العمل الرسمية في رمضان 2021، من جانب المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، خاصة وتفصلنا ساعات قليلة عن بدء شهر رمضان المعظم، حيث تختلف المواعيد الرسمية للعمل في الشهر الكريم، مما يؤدي إلى تقليص عدد الساعات، نظرًا لقضاء البعض في العبادة والصلاة والذكر.

عام وخاص.. مواعيد العمل الرسمية في رمضان 2021

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة المواعيد الرسمية للعمل في شهر رمضان في بعض المؤسسات والمحال التجارية والبنوك، وغيرها.

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان

تفتح البنوك أبوابها في شهر رمضان المعظم في الساعة التاسعة والنصف، وتغلق أبوابها في تمام الثانية ظهرًا، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، في جميع الفروع المنتشرة في المحافظات كافة.

مواعيد عمل المحال التجارية في رمضان

أما فيما يخص مواعيد عمل المحال التجارية والمولات، فمن المقرر أن تفتح أبوابها من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً، مع مد مواعيد الفتح ساعة أيام الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، ويتم الغلق في الساعة الثانية عشر منتصف الليل خلال فترة الصيف.

مواعيد عمل المخابز في رمضان

يجرى الآن تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية، لتوفير الخبز قبل الإفطار وبعده، حيث أخطرت الشركات المنفذة للتطبيقات الذكية بالسماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز بالعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة مساء، خلال أيام شهر رمضان، وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية. 

مواعيد عمل المطاعم في رمضان

وأما عن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية فتتم يوميا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحا وفق المواعيد الصيفية، مع استثناء خدمة التيك أواي للمطاعم والكافيهات من مواعيد الغلق.

مواعيد عمل الورش في رمضان

فإن مواعيد عمل محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية بالعمل يوميًا من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحلات.

مواعيد عمل المدارس في رمضان

بينما جاءت مواعيد وزارة التربية والتعليم، فإن مواعيد المدارس في رمضان 2021، تمثلت في الحضور 3 أيام في الأسبوع فقط، وبشكل اختياري وليس إجباريا، وفق الجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب في المدارس، في ظل ما يعانيه المجتمع من أزمة كورونا المستجدة.

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