السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

أقرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، فرض غرامات مالية حال مخالفة التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، قررت وزارة الداخلية بالمملكة تطبيق ‏‎غرامة مالية قدرها (10،000) ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح في ‎رمضان، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها (1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.في وقتٍ سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية آليات وضوابط إصدار تصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2021.وصرح مصدر مسئول بوزارة الحج والعمرة بأنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك تزامنًا مع قرب شهر رمضان المبارك.وأوضحت الوزارة السعودية أنه سيتم منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من 1 رمضان 1442 هـ، للأشخاص المحصنين، وهم الحاصلون على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو من أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو المتعافى من الإصابة.وأشار المصدر إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا» أو«توكلنا»، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن، وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.وأضاف أن عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق «توكلنا»، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة، كما أكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.