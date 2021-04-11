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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«معتوق»: الصوت التونسى مرحب به في القاهرة

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:05 م
فرج معتوق
فرج معتوق
مروة عنبر
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قال فرج معتوق، الأستاذ المتخصص في العلاقات الدولية، إن مصر تجد في تونس صوتًا مساندًا ومرحبًا به.

وأضاف معتوق، أن زيارة الرئيس التونسى للقاهرة، وضع النقاط على الحروف في الداخل التونسي، بحسب مونت كارلو.

وبهذه الزيارة أرسل الرئيس سعيد رسالة مفادها أن الرئيس التونسي هو المسؤول عن السياسة الخارجية للبلاد وفقا للدستور التونسي.

وتابع معتوق، تونس على الرغم من أنها بلدا متواضع جغرافيا واقتصاديا وديموغرافيا، الا أن صوتها مرحب به فى القاهرة.

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