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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تحافظ على رطوبة جسدك في شهر رمضان؟

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:52 م
الماء
الماء
غادة موسى
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مع توقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل، يستعد ملايين الأشخاص حول العالم لبدء شهر من الصيام، وأحد الاعتبارات الرئيسية للأشخاص المشاركين في الصيام هو كيفية الحفاظ على أجسامهم رطبة، وهو أمر حيوي لوظيفة التغذية السليمة.

يتكون ما بين 65 في المائة و70 في المائة من جسم الإنسان من الماء، الذي يحمل الأكسجين والعناصر الغذائية الحيوية إلى خلايانا، من بين أمور أخرى يساعد هذا أيضًا في تنظيم درجة حرارة الجسم، وهو أمر مهم لأولئك الذين يعيشون في المناخات الحارة.

يمكنك الوقاية من الجفاف بطريقتين: أولًا، تناول السوائل قبل الفجر وبعد غروب الشمس، وثانيًا عن طريق الحد من كمية المياه التي تفقدها أثناء النهار.

ووفقا لموقع ذا ناشونال، يجب عليك خارج أوقات الصيام أن تشرب الكثير من الماء في رشفات متكررة، يرطب الماء الجسم بشكل أفضل من المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة، ولا تشرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة، لأن جسمك لن يتمكن من امتصاصها بالكامل.

ويجب أن تتذكر أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والعنب والتفاح والخيار والكرفس ستساعد أيضًا في الحفاظ على رطوبة، كما تحتوي منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي أيضًا على الكثير من الماء، وتجنب شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تحتوي على مادة الكافيين، لأنها ستجعلك تذهب إلى المرحاض كثيرًا وتسبب الجفاف.

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