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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

باحث تونسي: زيارة الرئيس التونسي لمصر تاريخية وتمحورت للدعم المتبادل

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:06 م
زيارة الرئيس التونسي
زيارة الرئيس التونسي لمصر
منار أحمد
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قال الباحث السياسي التونسي أعلية العلاني، اليوم الأحد، إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر، تمحورت حول الدعم المتبادل الأمني والإقليمي بين مصر وتونس.

حيث أوضح، وفق لشبكة سكاي نيوز الاخبارية، إن زيارة الرئيس التونسي، لمصر تاريخية، متابعًا أن المباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، شملت الجانب الاقتصادي وأكدت على الجانب الأمني لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن تناول الأوضاع في ليبيا وأهمية دعم القضية الفلسطينية.

كما أكد العلاني على دعم تونس الكامل لأمن مصر المائي، متابعًا أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد رفض تونس لأي مساس بالأمن المائي المصري وأي موقف مصري هو موقف عربي لا يمكن المساس به.

وأشار، أن تونس ومصر أكدوا على ضرورة الترفيع في نسب التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، معلقًا أن تونس في حاجة كبيرة لتلك الاستثمارات.

وأضاف العلاني، أن المستوى الأمني مرتبط بالوضع الاقتصادي بطبيعة الحال، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بتبادل المعطيات الاستخباراتية والتجارب الأمنية، متابعًا أن هناك جملة هامة وردت على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما تحدث عن مقاربة شاملة للإرهاب والاعتناء بالإصلاحات التعليمية.

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