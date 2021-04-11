مسئول أفغاني: يمكننا السيطرة على أراضينا دون دعم

ذكر مسئول أفغاني، اليوم الأحد، أن قوات الأمن الأفغانية ستكون قادرة على السيطرة على أراضيها الحالية، ضد هجمات محتملة لحركة طالبان، إذا غادرت القوات الدولية البلاد، لكن "بصعوبة".وقال داوود ناجي، كبير المستشارين السياسيين لمجلس الأمن الوطني الأفغاني، ردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش بإمكانه السيطرة على أرضه: "نعم، لكن بصعوبة جدا".وأضاف المسئول أن القوات المسلحة في البلاد استعدت لأن تكون أكثر كفاءة واستدامة في الاستعداد لانسحاب محتمل للقوات الأمريكية والقوات التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في الأول من مايو المقبل.