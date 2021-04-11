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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:04 ص
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
جرجس صفوت
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هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، وشعب المصري، بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص تهنئة بطريرك الكاثوليك، "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ السيد رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، وشعب المصري، بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك، ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها الحبيب.".

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