«Ma Rainey's Black Bottom» يحصل على ذهبيتين في حفل «البافتا»

حقق فيلم "Ma Rainey's Black Bottom"، المرشح لنيل جائزة الأوسكار، فوزا كبيرا في الليلة الافتتاحية لتوزيع جوائز البافتا السينمائية، بعدما حصل على اثنين من الأقنعة الذهبية بحسب موقع "فاريتي".وأقامت الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتليفزيون، الليلة الأولى من حفل توزيع جوائز البافتا، واستضافته كلارا أمفو، مذيعة راديو بي بي سي، والتي خصصت بداية ظهورها على المسرح لتقديم تحية للأمير فيليب، دوق إدنبرة، الذي توفي يوم الجمعة عن عمر 99 عاما.وقدم الممثل ليزلي أودوم جونيور، أغنية " Speak Now" بصوته على مسرح البافتا، من فيلمه One Night in Miami، ومن المقرر أن يشارك في حفل الليلة أيضا حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل فيلم، وأفضل تمثيل.