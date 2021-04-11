بعد إضافة 103.. 6761 متهما في قائمة الكيانات الإرهابية

عمّمت وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة حتي أبريل الجاري.وأضافت الوحدة أسماء 103 عناصر إخوانية، وذلك بعد صدور أحكام قضائية بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، ليرتفع عدد المدرجين حتى الآن 6761 إرهابيا.وتضمنت قائمة الإرهابيين التي أعلنت عنها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر موقعها الإلكتروني، أسماء العناصر المدرجة حديثا، وذلك بعد صدور 3 أحكام فى 9 مارس بإدراج 52 عنصرا على قائمة الإرهابيين، و5 أحكام فى 4 أبريل الحالي.