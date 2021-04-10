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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الفريق أسامة ربيع: مليار جنيه خسائر قناة السويس بسبب السفينة الجانحة

السبت 10/أبريل/2021 - 11:35 م
جريدة الدستور
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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنني انتقلت فور علمي بجنوح السفينة "إيفرجيفين" إلى مكان الحادث، ورد فعل الصحافة العالمية حول حادث جنوح السفينة كان يشعرني بالمسئولية.

 

وكشف في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" في حلقة خاصة من قناة السويس، أن أول مكالملة تلقاها بعد نجاح تعويم السفينة كانت من الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال لي "سمعة مصر أمانة في رقبتك ومن معك".

 

وتابع: "عومنا السفينة "إيفرجيفن" في وقت قياسي والرئيس السيسي كان يتحدث معي 3 مرات يوميا حول تطورات جنوح السفينة".

 

وكشف أنه تم تفريغ جهاز “vdr” الخاص بالسفينة لمعرفة ملابسات الحادث، معقبا: "نحسب خسائر القناة في أزمة جنوح السفينة للمطالبة بها  وقدرت خسائر القناة من جنوح السفينة بنحو مليار دولار".

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