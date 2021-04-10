خاص| مدرب شباب الأهلي بعد إيقافه: نرفزة ملعب

كشف عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي عن كواليس قرار مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وتحويله للتحقيق وإيقافه عقب مباراة إنبي في دوري الجمهورية.





وأكد عمرو أنور في تصريحات خاصة للكابتن أنه تلقي اتصالا من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالأهلي يخطر بقرار إيقافه وتحويله للتحقيق.

وأشار المدير الفني للشباب إلى أنه بالفعل حدث مشادة بينه وبين أفراد الجهاز المعاون له والحكم ومع بعض الجماهير المتواجدة في الملعب.



